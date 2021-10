Chile: Diputadas apoyan proyecto para despenalizar aborto

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 28 de septiembre de 2021, manifestantes por el derecho al aborto pintan un mural durante un Da de Accin Global por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, en Santiago de Chile. Una comisin de diputados chilenos aprob el mircoles 27 de octubre de 2021 un proyecto de ley que busca despenalizar el aborto hasta las 14 semanas. (AP Foto/Esteban Felix, Archivo)

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)