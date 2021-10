10 bosques valiosos emiten más carbono que el que absorben

ARCHIVO - En esta foto del 11 de junio del 2019, caones se ven cubiertos por humo de una quema planeada en Kings Canyon National Park, California. Sitios que contienen algunos de los bosques ms valiosos en el mundo, incluyendo el Parque Nacional Yosemite en estados Unidos y la selva tropical de Sumatra en Indonesia, han estado emitiendo ms dixido de carbono que el que absorben en aos recientes, dice un reporte auspiciado por la ONU. (AP Foto/Brian Melley)

