Australia descarta marcarse una meta de reducción de metano

ARCHIVO - En esta imagen de archivo del 9 de enero de 2020, ganado pastando en un campo mientras se alza el humo de los incendios cercanos en montaas cerca de Moruya, Australia. Australia descart el jueves 28 de octubre de 2021 comprometerse a reducir sus emisiones de metano en un 30% para el final de la dcada, una postura que aumentara las crticas sobre la falta de accin del pas en la lucha contra el cambio climtico. (AP Foto/Rick Rycroft, Archivo)

