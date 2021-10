México busca alternativas para caravana migrante

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes hacen fila para contar a los miembros de su caravana en un refugio en Acacoyahua, estado de Chiapas, Mxico, el viernes 29 de octubre de 2021, mientras el grupo hace una parada para dialogar con las autoridades migratorias mexicanas. (AP Foto/Isabel Mateos)