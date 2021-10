México: Explosiones dejan al menos un muerto y 11 heridos

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Los bomberos y rescatistas se colocan cerca de un sector en llamas tras una serie de explosiones por una fuga de gas en un vecindario en Puebla, Mxico, el domingo 31 de octubre de 2021. Las explosiones procedentes de una toma clandestina en un gasoducto dejaron al menos un muerto y 11 personas heridas, cuatro de ellas menores, y medio centenar de casas derrumbadas, segn las autoridades. (Foto AP/Pablo Spencer)