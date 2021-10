¿Qué es COP? Términos y datos clave de la cumbre climática

October 31, 2021 7:41 am

Published: October 31, 2021 7:41 am

En esta combinacin de imgenes de 2021 y 2017, un hombre mira mientras se acerca un incendio forestal en la playa de Kochyli, en la isla griega de Evia, y una grieta en la placa de hielo C de la Pennsula de Larsen, en la Antrtida, observada durante un vuelo de la NASA. La cumbre climtica de Naciones Unidas de 2021 renueva una pregunta urgente a la comunidad internacional: Puede el mundo reunirse para afrontar el enemigo comn del calentamiento global antes de que sea demasiado tarde? (AP Foto/Thodoris Nikolaou; John Sonntag/NASA via AP)

GLASGOW – La cumbre climática de Naciones Unidas, conocida como COP26 este año, reúne en Glasgow a delegados de casi 200 países para negociar sobre las mejores medidas para combatir el calentamiento global. A continuación, algunos de los términos y temas clave que se comentarán en la cita, programada entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre. COP Son las siglas abreviadas en inglés de Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas. Celebrada por primera vez en 1995, también sirve como cumbre de los miembros del Protocolo de Kioto de 1992, donde los países se comprometieron por primera vez a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y para los firmantes del Acuerdo de París de 2015. Los gobiernos reunidos hace seis años en la capital francesa acordaron un objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de dos grados Celsius (3,6 grados Fahrenheit), e idealmente por debajo de 1,5 grados C (2,7 F) para final de este siglo, respecto a la era preindustrial. Ad Más de 25.000 delegados están registrados en la cita de este año, que presidirá Alok Sharma, miembro del gobierno británico. SEGMENTO DE ALTO NIVEL Más de 100 líderes mundiales asistirán al inicio de la cumbre del lunes y el martes, conocido como el segmento de alto nivel. Entre ellos estarán el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro británico, Boris Johnson. La canciller de Alemania, Angela Merkel, que presidió el primer COP, hará uno de sus últimos viajes internacionales como canciller, y se espera que también el primer ministro de India, Narendra Modi, asista en persona. La reina Isabel II y el papa Francisco han cancelado sus viajes a Glasgow, mientras que el presidente de China, Xi Jinping; el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Brasil, no tenían previsto asistir pero podrían ofrecer discursos por videoconferencia. NDCs El Acuerdo de París fijó un objetivo común para limitar el calentamiento global pero dejó que cada país marcara sus propias metas de reducción de emisiones, conocidas como Contribuciones Determinadas de forma Nacional, o NDC por sus siglas en inglés. Ad Parte del plan era que los países revisaran sus metas de forma regular y, en su caso, las actualizaran para asegurar que se alcanza el objetivo de París. Los gobiernos deben presentar sus nuevos NDC cinco años después de París, pero ese plazo límite se aplazó discretamente en un año debido a la pandemia del coronavirus. REGLAS DE PARÍS Los países confiaban en completar las llamadas reglas de París unos pocos años después de la firma del acuerdo, pero algunos elementos del acuerdo seguían sin terminar. Entre ellos están la forma en la que los países recopilan y reportan sus emisiones de gases de efecto invernadero de una forma transparente y cómo regular los mercados globales de emisiones de dióxido de carbono. FINANZAS CLIMÁTICAS Entre los temas más importantes de COP26 está cómo costearán los países pobres el gasto de abandonar los baratos combustibles fósiles a favor de las energías renovables, al mismo tiempo que se adaptan a los efectos del calentamiento global ya provocado en la atmósfera. Ad Hay un consenso sobre que las naciones ricas, cuyas emisiones de efecto invernadero causaron en gran parte por el cambio climático, tienen que pagar. La cuestión es cuánto. TRANSICIÓN Muchos gobiernos han insistido en que encontrar empleos “ecológicos” para millones de trabajadores en la industria de combustibles fósiles es un desafío. Esto es cierto tanto en los países en desarrollo como en los más ricos, como Estados Unidos, donde las minas de carbón y los campos petrolíferos son grandes empleadores en regiones por lo demás deprimidas. SUMIDEROS DE DIÓXIDO DE CARBONO Los árboles, humedales y océanos absorben continuamente dióxido de carbono de la atmósfera. Calcular cuánto CO2 absorben y almacenan esos sumideros de dióxido de carbono es una pieza clave de la ecuación del cambio climático. Algunos países creen que pueden compensar buena parte de sus emisiones utilizando sus propios recursos naturales. Científicos y activistas ambientalistas son escépticos. Ad EL FACTOR GRETA La activista climática sueca Greta Thunberg ha dicho que no quiere ser el centro de atención y que debe escucharse también a otros activistas de países en desarrollo. Pero Thunberg, que inspiró las marchas juveniles Fridays for Future, se vio rodeada como una estrella del rock por seguidores y periodistas cuando llegó en tren el sábado a Glasgow. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, admitió que las protestas masivas sobre el clima han presionado a los líderes mundiales para que se tomen el tema más en serio. “Seguid pidiendo acciones”, dijo el sábado Guterres en una conferencia para jóvenes.

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.