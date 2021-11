G. Bretaña: 100 naciones a favor de combatir deforestación

El primer ministro britnico Boris Johnson, a la izquierda, y el cientfico David Attenborough acuden a la presentacin de la cumbre climtica COP26, el 4 de febrero de 2020, en Londres. (Chris J Ratcliffe/Pool va AP, archivo) (2020 Getty Images)

GLASGOW – Gran Bretaña indicó el lunes que cuenta con el respaldo de más de 100 naciones para poner fin a la deforestación, que según los científicos es un importante impulsor del cambio climático. En la conferencia climática de las Naciones Unidas que se está llevando a cabo en Glasgow, el gobierno británico señaló que ha recibido el compromiso de líderes de los países en los que se ubican el 85% de los bosques del mundo para suspender y revertir la deforestación para el 2030. Se prometieron más de 19.000 millones de dólares en fondos públicos y privados para este plan, el cual cuenta con el respaldo de países como Brasil, China, Colombia, Congo, Indonesia, Rusia y Estados Unidos. Los bosques son considerados ecosistemas cruciales y una manera importante para absorber dióxido de carbono — el principal gas de efecto invernadero — de la atmósfera. Pero el valor de la madera como mercancía y la creciente demanda de tierras para actividades agrícolas y ganaderas han llevado a la tala generalizada, y a menudo ilegal, de bosques, en particular en naciones en desarrollo. Ad El grupo activista Human Rights Watch advirtió que acuerdos similares previos han resultado ser ineficaces. Luciana Téllez Chávez, investigadora ambiental del grupo, dijo que el fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas ayudaría a evitar la deforestación y debería formar parte del acuerdo.

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.