Mexico: Guardia Nacional involucrada en muerte de migrante

Los migrantes abandonan Ulapa, estado de Chiapas, el sbado 30 de octubre de 2021 por la noche. Hasta ahora, a la caravana de migrantes que se dirige hacia el norte en el sur de Mxico se le ha permitido caminar sin obstculos, un cambio con respecto a la reaccin del gobierno mexicano ante otros intentos de migraciones masivas. (AP Foto/Isabel Mateos)

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)