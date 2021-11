Ministra israelí accede tarde a COP26 en silla de ruedas

ARCHIVO - La ministra de Energa israel, Karine Elharrar, arriba a un retrato con el nuevo gobierno, 14 de junio de 2021 en Jerusaln. Arrib el martes 2 de noviembre de 2021 a la cumbre global sobre el clima en Escocia un da despus que la polica impidi que su vehculo adaptado para su silla de ruedas llegara a la sede de la conferencia. (AP Foto/Maya Alleruzzo, File)

(Maya Alleruzzo,Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)