Colombia exigirá certificado de vacunación contra COVID-19

BUCARAMANGA – Colombia exigirá el certificado de vacunación contra COVID-19 a partir del 16 de noviembre para asistir a bares, escenarios deportivos, restaurantes, cines, conciertos, iglesias y actividades culturales masivas. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó a la prensa el miércoles que la medida se implementó para “reducir el riesgo de contagio” cuando todavía hay una “población muy importante que falta por vacunar” y para “proteger” a quienes sí están vacunados de ser contagiados por personas que no lo están. En el certificado digital o físico deberá constar la aplicación de al menos una dosis contra COVID-19 y su veracidad será verificada por los dueños de los establecimientos. Los certificados no se exigirán para los viajes aéreos, las escuelas ni las empresas. Tampoco aplicará de inmediato para los niños, quienes fueron el último grupo habilitado para vacunarse. La medida regirá para los mayores de 11 años a partir del 30 de noviembre. Ad “Estamos planteando la posibilidad para que a partir del 15 de diciembre se dé para mayores de tres o cinco años”, explicó el ministro. En Colombia la vacunación es gratuita y voluntaria. Hasta el momento el 51% de la población cuenta con al menos una dosis y de ese porcentaje el 42% tiene el esquema completo de vacunación, de acuerdo con las cifras públicas del Ministerio de Salud. “Eso no es una vacunación obligatoria, simplemente es fundamentalmente un llamado a la ciudadanía a ser responsables”, agregó el ministro Ruiz. En países como Francia, Italia y Bulgaria se han registrado manifestaciones en contra de la exigencia de un certificado de vacunación para ingresar a interiores. En la última semana el país ha registrado menos de 40 fallecimientos diarios por coronavirus, cifras solo comparables al inicio de la pandemia. Las autoridades sanitarias aseguran que la mejoría se debe a la vacunación masiva y han advertido la posibilidad de un cuarto pico de contagios durante las festividades de Navidad e instado a continuar con medidas de bioseguridad como uso del tapaboca y el lavado de manos.

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.