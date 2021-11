Piñera respalda acción de fuerzas armadas en el sur chileno

Un hombre herido durante enfrentamientos en la regin surea de Biobo llega a un hospital el mircoles 3 de noviembre de 2021, en Temuco, Chile.

SANTIAGO – El presidente chileno Sebastián Piñera respaldó el jueves el accionar de las fuerzas armadas en zonas del sur que mantiene en estado de emergencia y bajo control de los militares, donde la víspera murió un indígena mapuche y tres más quedaron heridos, en un sector donde se produjo un supuesto enfrentamiento entre civiles y uniformados. El gobernante también insistió en la necesidad de que el Congreso lo autorice para extender el estado de excepción otros 15 días porque, afirma, los atentados que casi a diario se registran en las regiones del Biobío y La Araucanía, unos 700 kilómetros al sur de Santiago, han disminuido en un 40%. Los atentados en ambas regiones a menudo son reivindicados por grupos indígenas extremos que pelean por la devolución de las tierras ancestrales de los mapuches. La madrugada del jueves, y tras la muerte del indígena, se registraron varios ataques incendiarios que destruyeron maquinaria en La Araucanía. Ad “Y quiero decirlo en forma muy fuerte y clara, en esta difícil y necesaria labor”, la policía civil y uniformada, “con el apoyo de las fuerzas armadas, cuentan con todo el respaldo de este Presidente, de nuestro gobierno”, dijo Piñera. Grupos del ejército y la armada acompañan los patrullajes de la policía militarizada, facultados por el estado de emergencia que Piñera decretó a mediados de octubre y que quiere extender a partir del 11 de noviembre, para lo cual requiere la autorización del Congreso. Según la información oficial, en el Biobío dos patrullas de la policía y la armada fueron “emboscadas y atacadas por un grupo de violentistas” en la víspera, los que fueron repelidos con sus armas de servicio. En la misma zona murió un mapuche y tres más están heridos. La Fiscalía del Biobío dijo en un comunicado que “la investigación para esclarecer los hechos que involucran a civiles y personal de la armada y carabineros (policía uniformada), está en pleno desarrollo”. Ad El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, dijo la noche del miércoles que eran dos los muertos, información que durante la jornada fue corregida por la fiscalía, que aseguró que se debe esperar el resultado de la autopsia para saber qué tipo de proyectil mató al mapuche. La violencia en el centro sur, especialmente en La Araucanía, se arrastra por décadas y se ha acentuado el último año con un aumento de los ataques incendiarios. El 12% de los 19 millones de habitantes de Chile son mapuches y cerca de la mitad viven en La Araucanía y en sus alrededores, muchos de ellos en medio de la pobreza. Los más radicalizados exigen la devolución de las tierras ancestrales que el Estado de Chile les quitó por las armas, a fines del siglo XVIII.

