Chile: diputados rechazan juicio político a Piñera

ARCHIVO - Maestros en huelga llevan una pancarta que representa al presidente de Chile, Sebastin Piera, mientras piden su renuncia porque su nombre figura en los Papeles de Pandora en Santiago, Chile, el mircoles 13 de octubre de 2021. Una comisin rechaz el viernes 5 de noviembre de 2021 el juicio poltico a Piera, que ahora ser votado por la Cmara de Diputados, por la supuesta venta de una propiedad familiar en un paraso fiscal. (AP Foto/Esteban Felix, Archivo)

