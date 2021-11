Elogio de Fernández a Evo Morales reaviva tensión con CFK

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, a la derecha, y el presidente de Argentina, Alberto Fernndez, se dan la mano al final de la presentacin de "Evo: Operacin Rescate", un libro del escritor Alfredo Serrano Mancilla sobre cmo Morales fue sacado de Bolivia durante el levantamiento de 2019 que lo derroc de poder, en la embajada de Mxico en Buenos Aires, Argentina, el jueves 4 de noviembre de 2021.

BUENOS AIRES – El presidente argentino Alberto Fernández dejó expuesta la tensión que mantiene con su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la presentación de un libro que revela la operación política detrás del exilio del exmandatario boliviano Evo Morales tras su salida del poder en 2019. “Tengo una sana envidia por el compañero que tenés”, dijo Fernández el jueves en el lanzamiento de “Evo: Operación Rescate” en la embajada de México en Buenos Aires, del cual también participó el propio Morales, presidente de Bolivia entre 2006 y 2019, y quien fuera su vicepresidente Álvaro García Linera. Fernandez destacó a García Linera porque su “lealtad ha sido puesta a toda prueba y jamás defeccionó”. Las declaraciones de Fernández dejaron expuesta la distancia que perdura con la primera en la línea de sucesión y expresidenta de centroizquierda (2007-2015) desde que lo responsabilizó por la derrota del oficialismo en las primarias legislativas del 12 de septiembre. Ad En una carta pública, Fernández de Kirchner apuntó contra la política económica y reclamó un cambio en el gabinete de ministros, un gesto que alimentó especulaciones sobre quién controla el poder en el país sudamericano. Se creía que con la salida de varios ministros y el anuncio de medidas populistas para alentar el consumo el presidente había compuesto la alianza política con Fernández de Kirchner, pero su comentario de este jueves expuso otra vez diferencias justo en el tramo final para las elecciones legislativas del 14 de noviembre. “Evo: Operación Rescate” fue escrito por el economista y director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el español Alfredo Serrano Mancilla. Revela los pormenores del operativo que permitió a Evo Morales escapar de Bolivia tras el estallido social que desencadenó su renuncia en noviembre de 2019. Fernández, entonces presidente electo en Argentina, y el mandatario mexicano Andrés López Obrador son presentados en el libro como los artífices de la operación que según ellos permitió salvar la vida de Morales. Ad “Alguien dijo que para salvar el proceso de cambio había que salvar la vida de Evo y a mi me quedó eso”, aseguró el expresidente boliviano. “No solamente me salvaron la vida, me cuidaron y alimentaron”, detalló sobre su posterior estadía en Ciudad de México y Buenos Aires antes de regresar a su país tras el triunfo electoral de su delfín Luis Arce en 2020. En el auditorio también estuvo presente el expresidente de Ecuador, Rafael Correa.

