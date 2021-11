Caravana de migrantes cambia ruta en el sur de México

Una caravana de migrantes sale de la localidad de Ulapa el sbado 30 de octubre de 2021, en el estado de Chiapas, Mxico. El presidente mexicano Andrs Manuel Lpez Obrador confirm el mircoles 3 de noviembre de 2021 que dos migrantes murieron cuando elementos de la Guardia Nacional dispararon contra una camioneta, en la que iban 14 migrantes, a la que interceptaron en un camino rural de Chiapas. (AP Foto/Isabel Mateos)

