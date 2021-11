Borrador de acuerdo de COP26 expresa "alarma y preocupación"

La pequea Amal, una marioneta de 3,5 metros de una refugiada siria de 10 aos, cruza el Puente Millennium, cerca del lugar donde se celebra la cumbre del clima de Naciones Unidas COP26 en Glasgow, Escocia, el 9 de noviembre de 2021. (AP Foto/Alberto Pezzali)

(Alberto Pezzali,Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)