López Obrador se reunirá con Biden y Trudeau el 18 noviembre

El presidente de Mxico, Andrs Manuel Lpez Obrador, se dirige al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el martes 9 de noviembre de 2021. Los presidentes de Mxico y Estados Unidos y el primer ministro de Canad se reunirn la semana que viene en Washington para tratar temas sanitarios, econmicos y de migracin y desarrollo. (Foto ONU/Eskinder Debebe va AP) (Eskinder Debebe)

MEXICO CITY – Los presidentes de México y Estados Unidos y el primer ministro de Canadá se reunirán la semana que viene en Washington para tratar temas sanitarios, económicos y de migración y desarrollo, informó el miércoles el canciller mexicano Marcelo Ebrard. La cita será el próximo 18 de noviembre y, además del encuentro trilateral, el mexicano mantendrá reuniones separadas con el presidente Joe Biden y el primer ministro Justin Trudeau, indicó el canciller mexicano durante la conferencia matutina con el mandatario Andrés Manuel López Obrador. Este será el primer encuentro presencial entre Biden y López Obrador y el tercer viaje del mexicano al exterior en sus tres años de mandato en los que sólo salió para reunirse con Donald Trump en julio de 2020 y esta semana para ofrecer un discurso en las Naciones Unidas con motivo de la presidencia temporal de México del Consejo de Seguridad de la ONU. La cita de la próxima semana será para celebrar la IX Cumbre de Líderes de América del Norte, una reunión que, según Ebrard, llevaba cinco años sin celebrarse. Ad “Es muy importante reactivar, acelerar no sólo el intercambio comercial, financiero y las inversiones sino una visión común de los tres países", dijo Ebrard. "¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer en conjunto? ¿Cómo logramos los objetivos que nos son comunes? Bueno pues este es el espacio para hacerlo … Estamos en esa ruta de tener una visión común y actuar en conjunto”. Según el canciller las conversaciones girarán en torno a tres ejes: el COVID-19 y la seguridad sanitaria de América del Norte; la competitividad y cómo crear condiciones para un crecimiento equitativo que permita una mejor recuperación tras la pandemia, y la migración y el desarrollo. “Para construir una América del Norte segura tenemos que tener estos temas: desarrollo, equidad, crecimiento, diversidad”, agregó Ebrard. López Obrador indicó que la reforma energética que prepara México no está en la agenda pero que si consultan no tendrá problema en explicarla. Ad El canciller indicó, además, que la reapertura de las fronteras terrestres para actividades no esenciales que comenzó el lunes está evolucionando favorablemente. El flujo ya subió un 25% y se espera que a fines de semana el aumento del tránsito sea del 60-70%.

