AMLO defiende austeridad tras salida de jefe anticorrupción

MEXICO CITY – Al presidente Andrés Manuel López Obrador no le gustan los excesos y mucho menos de sus funcionarios. Así lo dejó claro el jueves al justificar la salida del abogado Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras el escándalo generado por su lujosa boda en Guatemala. A dos días de la polémica desatada por la renuncia de Nieto, una de las figuras más reconocidas del gobierno por el férreo combate a la corrupción y las organizaciones criminales, López Obrador salió en defensa del abogado asegurando que le tenía mucho respeto por su rectitud, profesionalismo e integridad, pero sostuvo que la austeridad es lo primero. “No podemos tolerar ningún acto de extravagancias ni un acto que vaya en contra de la austeridad republicana”, afirmó el mandatario durante su conferencia matutina al ser consultado sobre el caso. La boda de Nieto con una de las consejeras del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, generó gran polémica luego de que se conoció que varios invitados, entre ellos una alta funcionaria de la alcaldía capitalina que también renunció por el escándalo, habían viajado en una avioneta alquilada y con 35.000 dólares en efectivo que pertenecían al dueño del diario local El Universal, un medio crítico del gobierno. Ad “El funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Nada de lujos, extravagancias, porque la gente está harta de eso”, expresó López Obrador, quien también tiene entre sus banderas el combate a la corrupción, al recordar que él ha dado el ejemplo de austeridad al viajar en vuelos comerciales y no utilizar desde el comienzo de su sexenio en 2018 el lujoso avión presidencial que puso a la venta y ha intentado rifar sin éxito. Sin bien la salida de Nieto representa un “daño colateral para el gobierno, López Obrador dejó claro que su prioridad es proteger su imagen de político austero, una de las fortalezas que le han asegurado un respaldo popular sobre 60%”, afirmó el académico del Tecnológico de Monterrey, Patricio Morelos. El también socio de la encuestadora local Poligrama expresó que en las mediciones de opinión el mandatario siempre es identificado como un político que “combate la corrupción, que es sencillo, humildad”, y agregó que López Obrador apuesta a ser reconocido en la historia como “el presidente de la austeridad y que transformó México a partir de la clase más desprotegida”. Ad Meses antes de asumir el gobierno en diciembre de 2018 la imagen de austero de López Obrador se puso a prueba tras la lujosa boda que tuvo César Yáñez, uno de sus más estrechos colaboradores por décadas, con la abogada y empresaria Dulce Silva en el estado central de Puebla. En esa oportunidad el político optó por sacrificar a su colaborador y no lo incluyó dentro de su equipo de gobierno. Por su parte Nieto, de 48 años, había logrado en sus tres años de gestión en la UIF posicionarse como una de los funcionarios más reconocidas del gobierno e incluso comenzaba a figurar en algunas encuestas rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, indicó Morelos al asegurar que no cree que este incidente represente el fin de la carrera política de Nieto. En relación al futuro que tendrá la UIF de la mano ahora del exlegislador y economista Pablo Gómez, una de las figuras emblemáticas de la izquierda mexicana que integró el movimiento estudiantil de 1968, Morelos afirmó que aún resulta una incógnita si Gómez será un personaje tan protagónico como su antecesor, lo que le dio fuerza a la unidad, o si se convertirá en personaje detrás de cámara. Ad López Obrador llegó a la presidencia de México bajo la promesa de limpiar el país de las “mafias del poder”, pero sus críticos lo han señalado de tener doble rasero al apoyar a algunas polémicas figuras de su gobierno como el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.

