En favelas de Río, rap y desfiles marcan vuelta a normalidad

El artista de rap Kunk, en el centro, escucha a un participante en la competencia de rap Gas Battle afuera de un bar en la favela Ciudad de Dios de Ro de Janeiro, Brasil, el mircoles 10 de noviembre de 2021. Artistas de rap en la favela estn comenzando a competir nuevamente desde que la pandemia de COVID-19 redujo las reuniones pblicas, lo que representa una seal del regreso a la normalidad para los amantes de la msica. (Foto AP/Silvia Izquierdo)

(Silvia Izquierdo,Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)