Venezolanos cruzan a Colombia por vacunas contra COVID-19

Venezolanos el Puente Internacional Simn Bolvar rumbo a La Parada, cerca de Ccuta, Colombia, el viernes 12 de noviembre de 2021. Durante las ltimas dos semanas, el gobierno de Colombia ha proporcionado vacunas contra el COVID-19 a miles de venezolanos. (AP Foto/Fernando Vergara)

(Fernando Vergara,Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)