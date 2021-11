Candidatos presidenciales chilenos celebran último debate

Candidatos presidenciales chilenos, de izquierda a derecha, Gabriel Boric, del partido de coalicin Apruebo Dignidad; Jos Antonio Kast, del Partido Republicano; Yasna Provoste, del partido Unidad Constituyente; Sebastin Sichel, de la coalicin gubernamental de centro derecha; Eduardo Arts, del Partido Comunista-Accin Proletaria y Unin Patritica, y Marco Henriquez-Ominami, del izquierdista Partido Progresista, posan para una foto antes del debate presidencial en Santiago, Chile, el lunes 15 de noviembre de 2021. Chile celebrar sus elecciones presidenciales el 21 de noviembre. (Foto AP/Esteban Flix, Pool)

(Esteban Felix,Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)