México vacunará contra el COVID a menores de 15 a 17 años

ARCHIVO - Trabajadores de la educacin esperan para vacunarse contra el COVID-19 en el World Trade Center en Boca del Ro, estado de Veracruz, Mxico, el 20 de abril de 2021. Las autoridades de salud de Mxico anunciaron el martes 16 de noviembre de 2021 que vacunarn contra el coronavirus a los jvenes de entre 15 y 17 aos luego de avanzar en la inmunizacin de buena parte de la poblacin adulta. (AP Foto/Flix Mrquez, Archivo)

