Chile: candidatos presidenciales cierran sus campañas

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

El candidato presidencial chileno Gabriel Boric acepta un bordado de un rbol de un simpatizante en el ltimo da de campaa en el barrio Lo Espejo donde plant rboles en las afueras de Santiago, Chile, el jueves 18 de noviembre de 2021. Chile celebrar sus elecciones presidenciales el 21 de noviembre. (AP Foto/Esteban Felix)