Ecuador: policía aún no tiene control de conflictiva cárcel

November 18, 2021 10:51 am

Full Screen 1 / 3 AP El humo se eleva desde la Penitenciara Litoral en Guayaquil, Ecuador, el lunes 15 de noviembre de 2021. (AP Foto/Dolores Ochoa)

QUITO – La policía ecuatoriana aún no ha tomado el control de todos los pabellones de la Penitenciaría del Litoral, donde el fin de semana se produjo un sangriento motín. El ministro de Defensa, Luis Hernández, dijo el jueves al canal RTU que “en pocos días ojalá ya tenga el control como Estado” y advirtió que si los presos de algunos de los pabellones desencadenan una acción ofensiva, la policía “obviamente va a actuar en defensa propia... los militares serán los que hagan el cerco para que puedan entrar los policías y también el apoyo con vehículos blindados para que puedan protegerse en caso de que haya francotiradores”. En ese recinto, ubicado en la ciudad portuaria de Guayaquil, 270 kilómetros al suroeste de la capital, se encuentran un total de 1.000 policías y militares para evitar nuevos actos de violencia luego de que el fin de semana se produjera la matanza de 62 reclusos a manos de sus compañeros en una secuela de ataques que en este año han causado la muerte de más de 320 internos en prisiones de todo el país, especialmente en esa. Ad El ministro afirmó que no está descartada la posibilidad de nuevos actos de violencia. Esas informaciones llegan “se analizan, son fuentes calificadas, pero, no necesariamente van a producirse, este momento... son una especie inclusive de guerra psicológica tratando de amenazar al Estado, pero el Estado está dispuesto a accionar”. Añadió que una de las acciones emprendidas por las autoridades, el traslado de presos a otras prisiones para desarticular las bandas que operan en esa penitenciaría, "va a hacerse. El Estado no puede estar sometido a un chantaje”. La Penitenciaría del Litoral, diseñada para 5.000 presos pero ocupada por más de 8.500, está bajo el control de al menos seis grupos delictivos que controlan el narcomenudeo y el narcotráfico internacional de la mano de cárteles colombianos y mexicanos.

