Venezuela rechaza extensión de sanciones de la Unión Europea

CARACAS – El canciller venezolano Félix Plasencia rechazó el jueves la decisión de la Unión Europea de extender durante un año las sanciones a decenas de funcionarios venezolanos tras denuncias de que han socavado la democracia o están vinculados con abusos a los derechos humanos. “La Unión Europea, a pocos días de las elecciones del 21 de noviembre, reincide en su errática y fallida política dirigida contra el pueblo venezolano al renovar, desde las sombras, unas medidas coercitivas unilaterales contrarias a la legalidad internacional”, dijo Plasencia a través de su cuenta de Twitter. Las sanciones datan de 2017 y e incluyen a 55 personas, entre ellas la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Casi 22 millones de venezolanos están facultados para elegir el domingo 3.082 cargos, entre ellos 23 gobernadores, 335 alcaldes y varios miles de estatales y municipales. En los comicios serán sometidos a prueba tanto las autoridades como el sistema electoral de Venezuela, desacreditado luego de años signados por la inhabilitación de partidos y algunos de los candidatos opositores más populares. Ad En las elecciones, cuya campaña concluye el jueves con una serie de actos proselitistas, participan los principales partidos opositores que desde 2017 habían boicoteado los procesos electorales alegando que no existían condiciones idóneas. “Desde Venezuela condenamos enérgicamente esta nueva agresión en contra de nuestro pueblo y consideramos esta insolente renovación un acto de hostilidad cuyo objetivo pareciera ser querer torpedear la fiesta democrática del próximo domingo”, acotó el canciller en otro tuit. Las sanciones, que incluyen la prohibición de viajar y el congelamiento de bienes, seguirán vigentes hasta el 14 de noviembre de 2022. La UE también ha aplicado un embargo de armas a Venezuela y prohibió el envío de pertrechos que pudieran utilizarse para la represión. “Estas medidas no afectan a la población en general y pueden revertirse a la luz de los avances hacia el restablecimiento de la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos en Venezuela”, dijo la UE en un comunicado. Ad La UE, motivada por los diálogos en México entre adversarios del presidente Nicolás Maduro y delegados oficialistas, aceptó la invitación de las autoridades venezolanas y envió observadores para monitorear la campaña electoral y las próximas elecciones. El bloque europeo, que el año pasado no reconoció los comicios legislativos, no participaba de un proceso electoral venezolano desde 2006. La misión europea realizará una evaluación técnica independiente de todo el proceso electoral y dará recomendaciones para futuros comicios. Se espera que las conversaciones en México, actualmente suspendidas unilateralmente por el oficialismo en protesta por la extradición de uno de sus aliados desde Cabo Verde a Estados Unidos, se reanuden tras las elecciones.

