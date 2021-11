Fundación chilena de Bachelet apoya a candidato izquierdista

El candidato presidencial Gabriel Boric, de la alianza poltica "Apruebo Dignidad", habla con simpatizantes luego de que cerraron las urnas y se anunciaron los resultados parciales de las elecciones en su sede en Santiago, Chile, el domingo 21 de noviembre de 2021. (AP Foto/Aliosha Marquez)

(Aliosha Marquez, Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)