Cuba recibe a primeros empresarios extranjeros tras pandemia

HAVANA – Cuba recibió este viernes por primera vez en 20 meses desde que se desató la pandemia --y la economía casi se paralizó-- a una delegación empresarial extranjera en medio de un descenso de los casos de coronavirus. El primero ministro, Manuel Marrero, y una decena de ministros --turismo, telecomunicaciones, industria y ciencia-- abrieron el foro de negocios Cuba-Italia, que trajo más de 30 firmas, sobre todo medianas empresas, de países europeos interesadas en operar aquí. Marrero reconoció las dificultades financieras --el decrecimiento del Producto Interno en 2020 fue del 11%-- y la necesidad de contar con inversores, al tiempo que se agudizaron las sanciones económicas de Estados Unidos a la isla presionando por un cambio de modelo político y que impide que empresarios de ese país, el mercado más cercano de Cuba, lleguen. “Hemos tenido una mañana muy productiva, una sala llena de empresarios italianos escuchando la oferta de los empresarios cubanos, viendo las oportunidades”, dijo Marrero a The Associated Press. “Cuba siempre ha estado abierta”. Ad Durante un acercamiento entre Estados Unidos y Cuba en 2014 y 2016, bajo la administración de Barack Obama, cientos de empresarios de todos los niveles trataron de hacer pie en la isla en sectores claves como el turismo, el biotecnológico o agrícola, pero Donald Trump cerró las posibilidades e impuso más de 200 medidas adicionales. Marrero adelantó a los empresarios italianos que este fin de semana se reunirá el Consejo de Ministros para dar a conocer una política de flexibilización de la inversión extranjera, sin dar más detalles. Los directivos de empresas extranjeras en Cuba suelen quejarse de los atrasos en los pagos por falta de liquidez y la burocracia. Negocios textiles, del sector alimento y turismo de Italia participaron del foro. La nación europea es la novena socia comercial de la isla. La semana próxima realizará de manera virtual el II Foro Empresarial Cuba, programado del 29 de noviembre al 2 de diciembre —que reemplaza a la tradicional Feria de La Habana— y en el cual se dará a conocer una cartera de oportunidades que incluirá unas 500 iniciativas de interés para la nación caribeña y entre ellas ofertas de bajo presupuesto de capital. También se habilitará el arribo de inversores entre los emigrados que nunca estuvo prohibida por ley pero fue estigmatizada por las autoridades. Ad Cuba abrió paulatinamente su economía, las actividades sociales desde comienzos de noviembre y los aeropuertos a partir del 15. El país logró un control relativo de la pandemia con una campaña de vacunación que ya incluye al 80% de la población, incluyendo los niños a partir de los dos años. Desde el inicio de la emergencia sanitaria, Cuba acumula 961.884 casos positivos y 8.299 fallecidos. Este viernes, por tercera vez en el mes, no se reportaron muertos. ————— Andrea Rodríguez está en Twitter: www.twitter.com/ARodriguezAP

