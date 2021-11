Art Basel: Es la Semana del Arte de Miami

At the Art Basel fair in Switzerland, visitors wear masks, which will be required at the Art Basel Miami Beach show 2021. Vaccination card or current negative COVID test will also be required.

MIAMI BEACH, Fla. – Ya no es solo Art Basel. Es una semana entera donde las personas influyentes en el mundo del arte vienen al Sur de la Florida para la Semana del Arte de Miami, que se extiende oficialmente desde el jueves 2 de diciembre hasta el domingo 5 de diciembre.

El gran evento sigue siendo Art Basel Miami Beach en el Centro de Convenciones de Miami Beach. La edición de 2021 es la primera feria presencial de Art Basel en Miami Beach desde 2019. Pero está de vuelta y tan grande como siempre. 253 galerías de todo el mundo que muestran de todo, desde obras maestras raras e históricas hasta nuevas piezas de las voces artísticas emergentes de hoy.

“Hay una enorme emoción dentro del mundo del arte a ambos lados del Atlántico sobre Art Basel Miami Beach 2021″, dijo Marc Spiegler, Director Global de Art Basel. “No solo porque es nuestra primera feria en dos años en las Américas, sino también porque el programa nunca antes había presentado una gama tan diversa de voces.

Al otro lado de la calle de Art Basel se encuentra Design Miami, que regresa este año nuevamente bajo su carpa cerrada con aire acondicionado. La feria de coleccionables se centra en los muebles, la iluminación y los objetos de arte de los siglos 20 y 21.

Art Miami, la feria más antigua de Miami regresa para su 31ª edición. Es la segunda feria más grande después de Basil. Art Miami siempre presenta algunos de los mejores y este año, está presentando a Botero y Picasso. David Benrimon Fine Art Gallery en Manhattan traerá un Picasso valorado en $16 millones y otra obra de gran consideración, que obtendrá millones del artista colombiano Fernando Botero.

Hay mucho en la ciudad, incluidos artistas locales que se reúnen para un espectáculo que no debe perderse en el Seven Seas Hotel en 5940 Biscayne Boulevard, Miami, llamado “Together”, donde los visitantes entran y salen de diferentes habitaciones de motel para ver arte.

Aquí hay una guía completa de Art Basel Miami Beach y otros eventos durante la Semana del Arte:

Art Basel Miami Beach

Días privados solo con invitación: martes 30 de noviembre 9:30 a.m. to 11 a.m.

First Choice VIP martes 30 de noviembre: 11 a.m. to 4 p.m.; Preview VIP cardholders, 4 to 8 p.m.

First Choice and Preview VIP Cardholders, miércoles 1 de diciembre, 11 a.m. to 8 p.m.

Vernissage solo con invitación: miércoles 1 de diciembre,, 4 to 8 p.m.

Días públicos: jueves 2 y viernes 3 de diciembre, de 11 a.m a 7 p.m., sábado 4 de diciembre, 11 a.m. 6 p.m.

Miami Beach Convention Center, 1901 Convention Center Drive, Miami Beach.

Boletos, $50-$65.

www.artbasel.com/miami-beach

Aqua Art Miami, Aqua Hotel, 1530 Collins Ave., Miami Beach.

www.aquaartmiami.com

Art Miami and CONTEXT Miami, One Herald Plaza en la Noroeste 14 Calle, Miami.

www.art-miami.com y www.contextartmiami.com

Design Miami, Meridian Avenue at 19th Street, frente a la Miami Beach Convention Center, Miami Beach.

www.designmiami.com

INK Miami Art Fair, Suites of Dorchester, 1850 Collins Avenue, Miami Beach.

www.inkartfair.com

New Art Dealers Alliance, NADA, Ice Palace Studios, 1400 North Miami Ave., Miami.

www.newartdealers.org

Pinta Miami, Mana Wynwood, 2217 Northwest Fifth Ave., Miami.

www.pintamiami.com.

Red Dot Art Fair, Mana Wynwood, 2217 Northwest Fifth Ave., Miami.

www.reddotartfair.com

Scope Miami Beach, en la playa. Scope Pavilion, 801 Ocean Drive, Miami Beach.

www.scope-art.com.

Spectrum Miami Art Show, Mana Wynwood, 2217 Northwest Fifth Ave., Miami.

www.spectrum-miami.com.

Untitled Art Fair, in tent on beach along Ocean Drive at 12th St., Miami Beach.

www.art-untitled.com

Volta Miami, 1348 N. Miami Ave., Miami.

www.voltaartfairs.com/miami

Otros espectáculos que no debe perderse:

Art of Black Miami, exposiciones en lugares de toda la ciudad.

www.artofblackmiami.com

“Bob Dylan: Retrospectrum”: Abre del 30 de noviembre al 17 de abril de 2022. Philip and Patricia Frost Museum, 10975 Southwest 17th St., Miami. www.frost.fiu.edu.

Flagler Street Art Festival

www.flaglerstreetartfestival.com

Fresh Goods Gallery at Bakehouse Art Complex, 561 Northwest 32nd St., Miami. www.bacfl.org

HistoryMiami: “It’s a Miami Thing: Highlights from Our Collection,” 101 W. Flagler St., Miami. Historymiami.org

Locust Projects, Design District alternative art space.

www.locustprojects.org

Miami Mural Festival, presentado por Mana Public Arts.

www.305muralfestival.com

Museum of Art and Design, downtown Miami Freedom Tower

www.moadmdc.org

Together, plataforma de arte multiformaforma durante la Semana del Arte de Miami, artistas locales que exponen en el hotel Art Deco, Seven Seas Hotel, 5940 Biscayne Boulevard, Miami. Haz clic aquí para entradas.

Los protocolos de COVID-19 están vigentes, algunos exposiciones requieren la prueba de vacunación o una prueba de COVID negativa y el uso de una máscara.