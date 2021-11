Castro podría presentar oportunidades para EEUU en Honduras

Xiomara Castro, candidata a la presidencia por el Libertad y Refundacin (Libre), hace un gesto a sus seguidores tras las elecciones generales, en Tegucigalpa, Honduras, el 28 de noviembre de 2021. (AP Foto/Moiss Castillo)

