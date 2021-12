AP EXPLICA: ¿Qué son los grupos escindidos de las FARC?

ARCHIVO - Rodrigo Granda, a la derecha, excomandante rebelde y miembro del partido poltico FARC, le da la mano a Roco Lpez, hermana de dos secuestrados, quienes finalmente fueron liberados, durante una ceremonia en la que exmiembros de las FARC se disculparon con los lugareos por los secuestros que realizaron durante dcadas en la zona rural de Pipiral cerca de Villavicencio, Colombia, el 29 de octubre de 2020. El martes 30 de noviembre de 2021, el Departamento de Estado de EEUU revoc su designacin de las FARC como una "organizacin terrorista extranjera". (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo)

(Fernando Vergara, Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.)