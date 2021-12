Perú: fiscal general cita presidente por ascensos militares

El presidente peruano Pedro Castillo habla en una ceremonia despus de que su homlogo boliviano Luis Arce lo condecor con la Gran Cruz del Cndor de los Andes, en el palacio presidencial Casa Grande del Pueblo, el sbado 30 de octubre de 2021, en La Paz, Bolivia. (AP Foto/Juan Karita)

(Juan Karita, Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)