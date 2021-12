CIDH recorre cárceles de Ecuador y ve situación de detenidos

El humo se eleva desde la Penitenciara Litoral en Guayaquil, Ecuador, el lunes 15 de noviembre de 2021. (AP Foto/Dolores Ochoa)

QUITO – La misión oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) efectuó un recorrido por los centros penitenciarios de Latacunga, Quito y Guayaquil en su segundo día de trabajo en Ecuador, donde constata la situación de las personas privadas de libertad. La agenda de los comisionados transcurre en reserva y sin que hasta el momento los delegados hayan dado declaraciones públicas sobre las actividades cumplidas. Un mensaje de Twitter de la CIDH confirmó la noche del jueves las visitas realizadas durante la jornada. Los comisionados, que se dividieron en grupos, arribaron a la cárcel Regional de Guayas, en la ciudad porteña Guayaquil, mientras otros visitaron el centro de Latacunga en la provincia de Cotopaxi, en la sierra central de Ecuador. También asistieron a un centro de acogida de mujeres privadas de la libertad donde permanecen con sus hijos, en la capital. En estos lugares se “escuchó a autoridades y mujeres y hombres que se encuentran en privación de libertad”, agregó la CIDH en su cuenta oficial. Ad El defensor del Pueblo, Marcel Córdova, confirmó en declaraciones a un medio digital local que el grupo de comisionados se entrevistó además con familiares de las víctimas de las masacres carcelarias. Córdova también adelantó que además del trabajo que realiza la comisión de la CIDH para establecer una hoja de ruta que contribuya con soluciones a la problemática carcelaria de Ecuador se ha ratificado para el primer trimestre de 2022 la presencia de una delegación del subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT) de Naciones Unidas para reforzar y replantear las “fórmulas” que el Estado pueda llevar adelante para solucionar “esta situación gravísima”. La presencia de la delegación de la CIDH en el país andino se da en el contexto de una crisis carcelaria que ha dejado más de 300 detenidos fallecidos en al menos cuatro enfrentamientos violentos durante 2021. Las masacres se dieron por la disputa de poder entre bandas delictivas locales que buscan el control de los centros penitenciarios y que, según las autoridades, tienen nexos con grupos criminales transnacionales como el cártel de Sinaloa. Ad Uno de los problemas que atraviesa el sistema de rehabilitación social ecuatoriano es el del hacinamiento. con una sobrepoblación de 29% pues su capacidad de atención es de unos 30.000 privados de libertad y, sin embargo, acoge a 38.186. La misión oficial de la CIDH permanecerá en Ecuador hasta el viernes y ha mantenido reuniones previas con el presidente Guillermo Lasso, autoridades gubernamentales, de la policía, de rehabilitación social y organizaciones civiles.

