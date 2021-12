Perú: Abren juicio a Fujimori por miles de esterilizaciones

ARCHIVO - El presidente peruano Alberto Fujimori y la primera dama Susana Higuchi asisten a la celebracin del Da de la Independencia en su ltima aparicin pblica juntos en Lima, Per, el 28 de julio de 1994. Un juez peruano inici el sbado 11 de diciembre de 2021 un juicio contra el encarcelado expresidente Alberto Fujimori por su presunta autora mediata en las lesiones seguidas de muerte de al menos cinco mujeres y en lesiones graves de otras 1.301 esterilizadas contra su voluntad durante su gestin (1990-2000).(AP Foto/Marcelo Salinas, Archivo)

