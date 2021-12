La Navidad vuelve a las calles de México

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

La gente visita un parque de diversiones inaugurado en el Zcalo como parte de la temporada navidea en Ciudad de Mxico, el viernes 17 de diciembre de 2021. La famosa plaza de la capital fue decorada con un espectculo de luces, nieve artificial y artistas locales actuando en el escenario. (Foto AP/Eduardo Verdugo)