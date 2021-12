Nevadas y aguaceros azotan partes del oeste de EEUU

La tormenta invernal en la Carretera Interestatal 80 en Donner Summit, California el 23 de diciembre de 2021. Foto tomada de una cmara de vigilancia vial de Caltrans. (Caltrans via AP) (Uncredited)

LOS ANGELES – Partes de California tendrán unas Navidades Blancas después de todo, con nevadas en las montañas del estado. Otras áreas de California, sin embargo, tienen una Navidad húmeda y lluviosa con inundaciones y evacuaciones en algunas áreas durante el período feriado. En el Donner Pass en la Sierra Nevada, funcionarios del Laboratorio Central Sierra Snow de la Universidad de California en Berkeley se preguntaron en Twitter si las recientes nevadas pudieran romper el récord del diciembre más nevado, 4,6 metros (179 pulgadas) de nieve fijado en 1970. Ha habido al menos 3 metros de nieve registrados hasta ahora en el mes, de acuerdo con The Mercury News, y se espera más en las próximas 72 horas. La capa de nieve en la Sierra estaba en un nivel peligrosamente bajo luego de semanas recientes de clima seco, pero el Departamento de Recursos Hidráulicos del estado reportó en vísperas de Navidad que la capa estaba entre 114% y 137% de lo normal, con más nieve en el horizonte. Ad En el Bosque de San Bernardino, equipos trabajaban en un proyecto de emergencia de 4,2 millones de dólares para reparar un tramo de la Ruta Estatal 18 que fue destruido por fuertes aguaceros el jueves por la noche, de acuerdo con The San Bernardino Sun. La carretera es una importante ruta a Big Bear Lake y el cierre del vecino Panorama Point pudiera durar “varios días, o semanas”, dijo el periódico. El área de Los Ángeles muy probablemente registrará lluvias y nieve en las montañas en la próxima semana, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología, con temperaturas significativamente más bajas que lo normal. En Nevada, las lluvias y la nieve rompieron récords y en Oregon las autoridades declararon un estado de emergencia de cara a temperaturas heladas, nieve y hielo.

