Tormentas nocturnas causan daños en partes del sur de EEUU

January 2, 2022, 10:17 AM

Fotografa publicada por el Departamento de Polica del condado de Madison de una calle cferrada por las autoridades despus de que se vinieran abajo cables de electricidad y de que varias viviendas resultaran daadas la madrugada del domingo 2 de enero de 2022 en Hazel Green, Alabama. (Departamento de Polica del condado de Madison va AP) (Uncredited)

Una serie de tormentas graves dañaron casas, derribaron árboles y provocaron apagones en varias partes del sureste de Estados Unidos entre la tarde del sábado y la mañana del domingo. Las autoridades cerraron caminos en Hazel Green, Alabama, luego de que se vinieran abajo cables de electricidad y de que varias viviendas resultaran dañadas. El Departamento de Policía del condado de Madison publicó en línea fotografías de los daños, incluida una de un poste de electricidad partido. El mal tiempo también provocó daños a varios negocios en Hazel Green, incluida una tienda Walmart, reportó la prensa local. La comunidad está a unos 24 kilómetros (15 millas) al norte de Huntsville. El mismo sistema de tormentas derribó árboles en el pueblo cercano de Triana, aproximadamente a 32 kilómetros (20 millas) al suroeste de Huntsville. La alcaldesa Mary Caudle dijo a la televisora WAFF-TV que unos 280 residentes se protegieron de la tormenta en un albergue la noche del sábado. Ad Las tormentas siguieron a un sistema la madrugada del sábado que posiblemente causó tornados e inundaciones en partes de Kentucky. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, declaró el sábado el estado de emergencia debido a la presencia de tormentas en el estado. Hasta el momento no había reportes de lesiones ni de fallecimientos. Las tormentas llegaron tan sólo tres semanas después de que una serie de tornados azotaran la región, dejando más de 90 muertos en cinco estados, incluyendo 77 en Kentucky. “Es devastador que una vez más estamos experimentando un clima tormentoso tan sólo unas semanas después de los letales tornados que azotaron el oeste de Kentucky. Tristemente, algunos condados han resultado afectados por estos dos eventos”, declaró Beshear en un comunicado el sábado.

