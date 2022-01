Perú confirma inicio de tercera ola de infecciones de COVID

ARCHIVO - Trabajadores de la salud llevan neveras porttiles llenas de dosis de la vacuna Pfizer contra COVID-19 durante una campaa de vacunacin puerta a puerta en el distrito de Villa Mara del Triunfo en las afueras de Lima, Per, el 16 de noviembre de 2021. Per confirm el martes 4 de enero de 2022 el inicio de una tercera ola de nuevas infecciones por coronavirus. (AP Foto/Guadalupe Pardo, Archivo)

(Guadalupe Pardo, Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)