Brasil vacunará a niños contra COVID sin requerir receta

Nios sostienen letreros con el mensaje en portugus: La vacuna es un derecho! La vacuna es segura! S a la vacuna!, durante una manifestacin a favor de la vacuna contra el COVID-19 en Ro de Janeiro, el mircoles 5 de enero de 2022. (AP Foto/Bruna Prado)

(Bruna Prado, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.)