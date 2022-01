Chile iniciará aplicación de cuarta dosis contra el COVID-19

ARCHIVO - Un trabajador de la salud prepara una dosis de la vacuna CoronaVac contra COVID-19 en la escuela pblica Salvador Sanfuentes durante el inicio de la campaa nacional de vacunacin para educadores en Santiago, Chile, el 15 de febrero de 2021. El presidente chileno Sebastin Piera anunci el jueves 6 de enero de 2022 que el prximo lunes se iniciar la aplicacin de una cuarta dosis contra el COVID-19. (AP Foto/Esteban Felix, Archivo)

(Esteban Felix, Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)