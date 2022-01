NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

MEXICO CITY – Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

Autoridad sanitaria de EEUU no dijo que pruebas para detectar COVID son defectuosas

LA AFIRMACIÓN: A partir del 1 de enero los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos retiraron la autorización para las pruebas genéticas -llamadas PCR- para detectar el COVID-19 porque son defectuosas.

LOS HECHOS: Una publicación que circula en Twitter afirma falsamente que los CDC hicieron la solicitud a reguladores estadounidenses porque las pruebas PCR que la agencia introdujo desde febrero de 2020 son defectuosas, ya que no distinguen entre el COVID-19 y otras enfermedades.

La publicación agrega erróneamente que esto demuestra que la pandemia fue planeada y muestra una captura de pantalla del titular de un reporte del sitio digital Diario 16.

El encabezado dice “Los CDC retiran la autorización de los test PCR a partir de hoy y recomiendan otros métodos de detección”.

Ésta hace referencia a la decisión de los CDC, anunciada el 21 de julio, de retirar la solicitud que hizo desde 2020 a la oficina de Administración de Alimentos y Medicinas (FDA, por sus siglas en inglés) para autorizar el uso de emergencia de la prueba llamada “CDC 2019-nCoV RT-PCR”.

Sin embargo, la medida no fue aplicada por defectos en la prueba, capaz de detectar la estructura genómica del coronavirus, sino para promover nuevos tipos de pruebas capaces de detectar al COVID-19 y la influenza.

Tampoco el reporte de Diario 16 hace referencia a fallas en la prueba ni hace alusión a que la pandemia haya sido un hecho planeado.

En primer lugar, expertos y funcionarios de los CDC consultados por The Associated Press tras el anuncio de julio dijeron que el retiro de la solicitud de autorización ocurrió porque fueron desarrolladas pruebas capaces de detectar tanto el COVID-19 como la influenza, no por fallas en la PCR.

“La prueba CDC-2019 nCoV RT-PCR fue útil para enfrentar una necesidad cuando fue elaborada y distribuida y no ha registrado ninguna falla en su funcionamiento”, dijo a AP Kristen Nordlund, especialista de comunicación para la salud de los CDC.

Actualmente la FDA ha aprobado cerca de 300 tipos de pruebas PCR que detectan si un paciente está contagiado de COVID-19.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

México no informó que dejará de comprar vacunas COVID-19 a dos empresas

LA AFIRMACIÓN: El gobierno de México anunció que dejará de comprar vacunas contra el COVID-19 de Pfizer y AstraZeneca.

LOS HECHOS: El 29 de diciembre la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió la autorización para uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 creada en Cuba, Abdala.

Un comunicado de la Comisión informó que el Comité de Moléculas Nuevas (CMN) sesionó sobre el uso del biológico y que éste recibió una opinión técnica favorable por parte de los expertos.

“Después de integrar la opinión del CMN e ingresar la solicitud de autorización para uso de emergencia ante Cofepris, personal especializado en vacunas analizó los expedientes, certificando que el biológico cumple los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para ser aplicado”, dice el documento.

A raíz de dicho anuncio, algunos usuarios de redes sociales criticaron que el gobierno haya aprobado la vacuna cubana a pesar de que el fármaco aún no ha sido reconocido para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Otros señalaron, sin evidencia alguna, que tras la aprobación del fármaco el gobierno mexicano ya no adquirirá vacunas contra el COVID-19 de Pfizer y AstraZeneca y dará prioridad a la cubana.

“El gobierno anunció que dejará de comprar vacunas Pfizer y AstraZeneca días antes de autorizar la vacuna cubana Abdala que aún NO tiene el aval de la OMS. Está claro lo que harán”, dice un mensaje publicado en Twitter.

Pero hasta ahora el gobierno no ha informado en ningún canal de comunicación oficial que no volverá a comprar las vacunas de Pfizer y AstraZeneca y no ha dicho que vaya a dar prioridad a la cubana Abdala como sugiere la publicación.

AP tampoco encontró ningún reporte mediático que soporte dicha afirmación.

La oficina de comunicación de la Cofepris dijo a AP vía telefónica que ninguna vacuna ha sido cancelada y que los fármacos de Pfizer y AstraZeneca siguen en la lista de vacunas autorizadas para uso de emergencia.

Alejandro Molina, director de comunicación social de la Comisión, explicó a AP vía telefónica que la autorización para uso de emergencia se da cuando el fabricante la solicita y cuando cumple los estándares de calidad y seguridad, “pero esto no quiere decir que automáticamente se vaya a usar en México”. Agregó que con esta autorización la vacuna puede usarse en otros países.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

Guardia Nacional de México no detuvo a quienes vandalizaron efigie de presidente

LA AFIRMACIÓN: El medio mexicano Sin Embargo difundió en su cuenta de Twitter que la Guardia Nacional y otras corporaciones de seguridad detuvieron a los responsables de vandalizar la estatua del presidente, Andrés Manuel López Obrador, en el Estado de México.

LOS HECHOS: El 1 de enero se dio a conocer que la estatua del presidente López Obrador que fue develada en el municipio de Atlacomulco en el Estado de México, al centro del país, fue derribada y decapitada tras ser inaugurada el 29 de diciembre.

Tras la difusión del incidente, en redes sociales comenzó a circular un tuit atribuido al medio digital mexicano Sin Embargo, en el que se aseguraba que la Guardia Nacional había detenido a los responsables del acto vandálico.

El tuit iba acompañado de cuatro imágenes en las que supuestamente se mostraba el operativo y el arresto de diversas personas.

“Última Hora: la madrugada de este domingo durante un operativo conjunto entre la Marina y Armada de México, la Guardia Nacional y la Policía estatal, se logró la captura de los delincuentes responsables de vandalizar la estatua de AMLO (López Obrador) el pasado 31 de diciembre”, dice el tuit de la supuesta cuenta de Sin Embargo.

No obstante, toda la publicación es incorrecta.

Por un lado, el tuit fue difundido por la cuenta de Twitter @SinEmbargoMx_, mientras que la cuenta verificada del medio es @SinEmbargoMX.

Además, las imágenes usadas no corresponden a ninguna detención reciente sino que muestran eventos delictivos previos que fueron difundidos por medios como Excélsior, Milenio o El Informador.

Por otro lado, AP revisó los comunicados del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Policía del Estado de México, pero ninguna reportó la detención de quienes tiraron la estatua.

— El periodista de AP Rafael Cabrera verificó esta información.

Alcaldesa de capital mexicana sí es originaria de México

LA AFIRMACIÓN: La alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no es originaria de México por lo que está imposibilitada para ejercer ese y otros cargos en el país.

LOS HECHOS: Una publicación que circula en Facebook afirma falsamente que Sheinbaum no nació en México y que por lo tanto está imposibilitada legalmente para ejercer ese y otros cargos en el país.

La publicación agrega erróneamente que la funcionaria tampoco podría competir por la presidencia de México ya que no es originaria de la nación latinoamericana.

Uno de los requisitos para ejercer cargos de elección popular en México es haber nacido en el país.

Pero documentos obtenidos por AP a través de sitios oficiales del Registro Civil mexicano indican que Sheinbaum nació en la Ciudad de México el 26 de junio de 1962.

El acta de nacimiento de Sheinbaum también dice que fue registrada en la oficialía 0009 del Registro Civil de la entonces delegación Miguel Hidalgo -ahora denominada alcaldía- de la capital mexicana por sus padres Carlos Sheinbaum y Annie Pardo. El documento indica que ambos también acreditaron tener la nacionalidad mexicana.

AP también constató a través de bases de datos oficiales que Sheinbaum cuenta con la Clave Única de Registro de Población (CURP). Esta clave es generada automáticamente para los ciudadanos mexicanos.

También el sitio oficial del gobierno de la capital establece que Sheinbaum nació en esa ciudad en 1962.

El actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, recientemente mencionó a Sheinbaum entre una lista de políticos de su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que podrían competir por la presidencia en 2024.

Sheinbaum asumió la alcaldía de la capital mexicana el 5 de diciembre de 2018 tras obtener el triunfo electoral en las elecciones generales del 1 de julio de ese año. Previamente fue electa alcaldesa de Tlalpan, una de las regiones que componen la capital mexicana.

— Marcos Martínez Chacón.

Actor mexicano no fue encarcelado por robo de fondos públicos

LA AFIRMACIÓN: El actor Diego Luna, quien forma parte de la saga Star Wars, fue encarcelado por el robo de 160 millones de pesos (unos 7,8 millones de dólares) de fondos del gobierno mexicano.

LOS HECHOS: En septiembre en redes sociales se difundió un texto del sitio Regeneración, afín a López Obrador, que aseguraba que los gobiernos de los expresidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) dieron 160 millones de pesos a dos de los actores más populares de México, Diego Luna y Gael García Bernal.

Tanto los textos como las críticas en redes sociales acusaban directamente a ambos actores de haber recibido el dinero, aunque en realidad fue transferido a Ambulante, la asociación civil creada por ellos y otras personas.

En su momento, la asociación respondió a las críticas recibidas tras la publicación del texto. En un comunicado difundido en septiembre, se lee: “Todos los fondos que recauda Ambulante son para uso exclusivo de sus operaciones y su objeto social. Gael García Bernal y Diego Luna no han recibido un solo peso, ni salarios, ni compensaciones, como de manera errónea y sin evidencia se ha difundido en algunos medios”.

Sin embargo, el 2 de enero comenzó a circular un video que asegura que Luna fue encarcelado por el robo de los 160 millones de pesos, lo cuál es incorrecto. “¡Directo al bote! ¡Cae famoso actor! ¡Robó 160 millones! ”, dice un video difundido en YouTube y cuya portada muestra a Luna supuestamente en una foto de ficha criminal.

Además, la representante de prensa de Ambulante, así como la encargada de comunicación de El Día Después, otra organización civil creada por Luna, rechazaron cualquier detención tras haber sido consultadas por AP.

Por otro lado, la supuesta foto de Luna detenido fue hecha con un filtro disponible en internet para crear supuestas imágenes de fichas criminales.

