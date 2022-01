Nueva erupción en volcán Wolf de Islas Galápagos

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Esta foto divulgada por la Oficina de Comunicaciones del Parque Nacional Galpagos muestra, desde arriba, lava de la erupcin del Volcn Wolf en la Isla Isabela, en las Islas Galpagos, Ecuador, el viernes 7 de enero de 2022 (Wilson Cabrera / Oficina de Comunicaciones del Parque Nacional Galpagos va AP)