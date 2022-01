Cuba recibe apoyo de banco regional para producir vacunas

ARCHIVO - En esta fotografa de archivo del 23 de junio de 2021, una enfermera prepara una dosis de la vacuna cubana Abdala contra COVID-19 en La Habana, Cuba. Cuba ha estado tratando de implementar rpidamente las dos vacunas que ha aprobado para uso masivo, Abdala y Soberana, las cuales requieren tres inyecciones. (AP Foto/Ramon Espinosa, Archivo)

