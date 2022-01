Circula en México molnupiravir falso contra COVID-19

ARCHIVO - En imagen sin fechar proporcionada por Merck & Co. se muestra su pldora molnupiravir contra el COVID-19. (Merck & Co. va AP, archivo) (Uncredited, Merck & Co.)

MEXICO CITY – México informó el viernes que ha detectado versiones falsas y mercado negro de molnupiravir, apenas una semana después de que las autoridades aprobaron el fármaco para tratar a las personas en riesgo de desarrollar COVID-19 grave. La medicina verdadera es producida por la farmacéutica estadounidense Merck. Pero la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios halló versiones con la etiqueta “molnupiravir” a la venta producidas por compañías como “Merit”, “Molaz” y “Azista”. La Cofepris indicó el viernes que no tenía registros de ningún permiso para importar o vender fármacos de esas compañías, y consideró que representan un riesgo para la salud. La agencia escribió que, debido a que el molnupiravir está aprobado sólo para su venta con receta médica, “cualquier producto ostentado como molnupiravir que se oferte en libre venta es considerado un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia”. Ad La semana pasada, el gobierno de México aprobó molnupiravir de Merck para su uso en adultos con COVID-19 “leve o moderado y con riesgo de complicaciones”. México ha padecido anteriormente la circulación de medicinas falsificadas, corrupción dentro de la agencia regulatoria y una inclinación a la automedicación debido a la infraestructura inadecuada de atención médica en el país. Los casos de coronavirus en México se incrementaron más de 200% la semana pasada, aparentemente debido a la variante ómicron, y el país enfrenta escasez de pruebas diagnósticas, lo cual tiende a hacer que los consumidores recurran al mercado negro. En México se efectúan tan pocas pruebas diagnósticas que, aunque los fallecimientos por COVID-19 confirmados con pruebas rondan los 300.000, una revisión gubernamental de certificados de defunción coloca la cifra real en aproximadamente 460.000.

