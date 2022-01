Presidente de México anuncia que superó nuevamente el COVID

ARCHIVO - El presidente de Mxico, Andrs Manuel Lpez Obrador, habla durante una reunin con la vicepresidenta Kamala Harris en su oficina en el edificio de la Oficina Ejecutiva Eisenhower en el complejo de la Casa Blanca, el jueves 18 de noviembre de 2021, en Washington. Lpez Obrador anunci el lunes 17 de enero que se recuper el coronavirus tras confirmar la semana pasada que se haba contagiado por segunda vez en menos de un ao. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

