Venezuela vuelve a clases pese a repunte de COVID-19

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Los estudiantes escuchan al director antes de ingresar a la escuela pblica Andrs Bello para su primer da de clases presenciales en medio de la pandemia de COVID-19 en Caracas, Venezuela, el lunes 17 de enero de 2022. Estudiantes de todo Venezuela regresaron a la escuela para el periodo educativo que comenz el semestre pasado, pero esta escuela est regresando ahora por primera vez debido a las reparaciones realizadas en meses previos. (Foto AP/Matas Delacroix)