Taiwán da 900.000 dólares a Guatemala para cabildeo en EEUU

ARCHIVO - El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, se rene con el secretario de Interior de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, en las oficinas de la Casa Presidencial en Ciudad de Guatemala, el martes 6 de julio de 2021. (AP Foto/Moiss Castillo, Archivo)

(Moises Castillo, Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)