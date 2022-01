Corte colombiana frena fumigación de coca con glifosato

ARCHIVO - Un avin Turbo Thrush de la Polica Nacional roca glifosato sobre la selva del sur de Colombia cerca de San Jos del Guaviare, el martes 6 de enero de 1998, en un esfuerzo por acabar con los cultivos ilegales de coca. La Corte Constitucional del pas sudamericano hizo pblico el mircoles 19 de enero de 2022 que ha dictaminado detener nuevamente el uso de glifosato para erradicar los cultivos de coca. (AP Foto/Javier Casella, Archivo)

(Javier Casella, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.)