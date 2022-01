Ecuador: inicia juicio al informático sueco Ola Bini

Ola Bini, un programador de Suecia, llega a la corte para su primer da de juicio en Quito, Ecuador, el mircoles 19 de enero de 2022. Bini est acusado de presunta participacin en la piratera informtica del gobierno durante la presidencia de Lenn Moreno. (Foto AP/Dolores Ochoa)

