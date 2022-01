Reforma energética de México tensa relación con EEUU

ARCHIVO - El presidente mexicano Andrs Manuel Lpez Obrador saluda a una multitud durante un acto para conmemorar el tercer aniversario de su gobierno, en la principal plaza de la capital, el Zcalo, en la Ciudad de Mxico, el 1 de diciembre de 2021. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

(Marco Ugarte, Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)