Perú aclara: no usará cabello humano para absorber petróleo

El petrleo de un vertido cubre la orilla en Ventanilla, Callao, Per, el 17 de enero de 2022. Olas inusualmente grandes que las autoridades atribuyen a la erupcin de un volcn submarino en Tonga causaron el vertido en la costa peruana en el Pacfico cuando un barco estaba cargando petrleo en la refinera de La Pampilla el 16 de enero. (AP Foto/Martn Meja)

