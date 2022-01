Revocatorio contra Maduro no avanza en Venezuela

CARACAS – El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela informó el jueves que no se activará el referendo revocatorio contra el presidente venezolano Nicolás Maduro tras recolectar únicamente 42.421 firmas de las 4,2 millones necesarias a nivel nacional. “Por consiguiente, ningún estado logró el 20% requerido, tal como lo establece el ordenamiento jurídico(…) El Consejo Nacional declara improcedente la solicitud del referendo revocatorio al mandato del presidente”, dijo la rectora de la institución, Tania D’Amelio, en declaraciones transmitidas en televisión estatal. La rectora añadió que quedó sin lugar “una nueva solicitud de referendo revocatorio” contra el presidente, cuyo segundo mandato de seis años culmina en 2025. Tras la noticia, César Pérez Vivas, miembro de uno de los grupos promotores del revocatorio, dijo en declaraciones a la prensa por videollamada que en los próximos días van a documentar “ante el Consejo (de Derechos Humanos) de Ginebra de las Naciones Unidas todo el proceso que ha generado este crimen contra la soberanía popular al abortarse el referendo revocatorio con el evento de ayer”, sin dar más detalles de la acción. Ad El grupo también planea introducir un recurso de nulidad del proceso ante el Tribunal Supremo venezolano, ente judicial que en el pasado ha favorecido al gobierno. “Surgirán las voces para decirnos que por qué perdemos el tiempo concurriendo al Tribunal Supremo de Justica si ya conocemos la decisión que nos van a dar. Lo tenemos que hacer porque somos nosotros los que estamos actuando en el marco de la constitución”, agregó Pérez Vivas. Venezuela vivió la víspera una jornada para intentar recolectar 4,2 millones de firmas para activar un eventual revocatorio contra el presidente de la nación. Durante la actividad, los puntos de recepción lucieron vacíos y pocas personas conocían de la actividad. Durante una declaración de este jueves en cadena nacional, el presidente Maduro sostuvo que los grupos promotores “fracasaron” en su intento de activar el proceso en su contra. “Tuvieron tres años para prepararse, ahora me echan la culpa a mí. El Consejo Nacional Electoral les dio todas las condiciones (...) Fracasaron nuevamente la derecha golpista, extremista, la oposición venezolana, pero es culpa de ellos (...) la culpa es de todos estos grupos que creían que era fácil", dijo el mandatario es una actividad del Tribunal Supremo de Venezuela. Ad El líder principal de la oposición y reconocido por Estados Unidos como el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, no llegó a dar un respaldo directo a la convocatoria para el revocatorio y durante el fin de semana llamó a movilizaciones en febrero, como preparación para las próximas elecciones presidenciales a celebrarse en 2024. Las organizaciones solicitantes del revocatorio pidieron a la población no firmar durante el miércoles, al denunciar que el cronograma publicado por el poder electoral, cuatro días antes de la jornada, daba muy poco tiempo para lograr recolectar las firmas. De acuerdo con la normativa venezolana, se debería informar de la actividad por lo menos 15 días antes. Con poco tiempo para informar, especialistas veían poco factible recolectar más de 4 millones de firmas en 12 horas. En el pasado, los grandes partidos de oposición han decidido no participar en eventos electorales en Venezuela, al considerar que no hay garantías debido al control del gobierno venezolano sobre varias instituciones, incluyendo el poder electoral. Sin embargo, el panorama cambió el año pasado, cuando se celebraron los comicios para la elección de gobernadores y alcaldes, tras la designación de nuevos rectores en el CNE. Ad De acuerdo con la Constitución venezolana, tras cumplirse la mitad del periodo de mandato del jefe de Estado, un mínimo de 20% de los inscritos en el padrón electoral puede solicitar la convocatoria de un referendo revocatorio. En 2016 la oposición también intentó activar el revocatorio para el primer mandato de Maduro, pero el proceso fue suspendido por el CNE tras órdenes emanadas por varios juzgados del país.

